محسن عادل: إدارة البورصة تسعى لتحويلها منصة لتمويل المشروعات

محسن عادل: إدارة البورصة تسعى لتحويلها منصة لتمويل المشروعاتالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:39 م
محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تسعى لتحويلها لمنصة لتمويل المشروعات، بعد زيادة أحجام التداول الأمر الذى رفع شهية الشركات لزيادة الطروحات، وزيادة رؤوس الأموال، مضيفا أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها الحكومة، وفى قبلها تحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف عادل، خلال مؤتمر حصاد البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس البورصة، أن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الاصلاح والتطوير التى يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة.
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