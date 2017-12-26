video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محسن عادل: إدارة البورصة تسعى لتحويلها منصة لتمويل المشروعات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:39 م
محسن عادل: إدارة البورصة تسعى لتحويلها منصة لتمويل المشروعات محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تسعى لتحويلها لمنصة لتمويل المشروعات، بعد زيادة أحجام التداول الأمر الذى رفع شهية الشركات لزيادة الطروحات، وزيادة رؤوس الأموال، مضيفا أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها الحكومة، وفى قبلها تحرير سعر صرف الجنيه.
 
وأضاف عادل، خلال مؤتمر حصاد البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس البورصة، أن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الاصلاح والتطوير التى يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بسبب مشتريات العرب والأجانب

رئيس البورصة: المؤسسات الأجنبية طلبت زيادة عدد الشركات ومعدلات التداول

محمد فريد: 14 شركة جديدة تسعى للقيد بالبورصة..و3 أخرى قيدت ولم تطرح

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

حصاد البورصة

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة