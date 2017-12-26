محافظ سوهاج ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يتفقدان القافلة الطبية بدار السلام





سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، ومسئولى هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، القافلة الطبية التي بدأت أول أمس للكشف على المواطنين بالمجان بقرية تونس بمركز سوهاج ثم قرية الكولا بأخميم وتنتهى اليوم بقرية أولاد يحى بحرى والتي ضمت بجانب القافلة الطبية قافلة بيطرية وأخرى زراعية وأخرى تثقيفية.

ومن جانبه أشاد محافظ سوهاج بالدور المجتمعى الذى تقدمه جامعة سوهاج بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة من أجل خدمة ورعاية الموطنين والوصول بالخدمات إلى المناطق المحرومة والأكثر إحتياجا وكلف المحافظ بتقديم الدعم الكامل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح القافلة في الوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين ، موجها الشكر لهيئة الرقابة الإدارية علي الجهد المبذول لإنجاح تلك القوافل ، مشيرا إلي أهمية مشاركة كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بنطاق المحافظة.

من جانبه قال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن الجامعة لها دور مهم كشريك للتنمية بمحافظة سوهاج، من خلال استخدام خبرات وإمكانات الجامعة لنقلها للمجتمع خارج أسوارها للنهوض بمصر للمستوى الأفضل وأن تنظيم هذه القوافل يصب فى خدمة أهالى المحافظة بمحل إقامتهم فى القرى والنجوع، وبدعم كامل من ديوان عام المحافظة وهيئة الرقابة الادارية التى لم يكن دورها يعد قاصرا فقط على مكافحة الفساد بل تطرق إلى المشاركة فى بناء الدولة وتطويرها.

وأضاف الدكتور أحمد النحاس منسق القوافل الطبية أن القافلة أستقبلت اليوم الأول قامت بتوقيع الكشف على مايقرب من 1000 حالة فى 17 تخصص طبى أهمها الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والتجميل والأنف والاذن والحنجرة وتخصصات أخرى كالأمراض المتوطنة موضحا أن جميع الكشوفات وصرف الأدوية تمت بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل حراحى إلى المستشفى الجامعى وفى اليوم الثانى تم توقيع الكشف 700 حالة حتى أكثرهم فى تخصص الجلدية والديدان الطفيلية واليوم من المتوقع أن تصل عدد الحالات إلى 1000 حالة

وعلى هامش القافلة تم عقد محاضرات توعية حاضر فيها أساتذة بكلية التمريض عن وسائل تنظيم الأسرة وآخرى عن الصحة الإنجابية ومحاضرة عن صحة المرأة وكيفية الوقاية من الأمراض والعلاج ومحاضرة عن الأمراض النفسية وكيفية تجنبهاوكيفية الوقاية والعلاج من الأمراض التى تصيب الأطفال.

كما أقامت كلية الزراعة، محاضرة عن طرق الزراعات الحديثة من طرق الرى واستخدام التكنولوجيا فى الزراعة والتى من شأنها زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد من مياه الرى والحد من التعامل بالمبيدات الحشرية حفاظا على البيئة والصحة العامة.