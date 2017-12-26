محافظ دمياط يبحث أعمال استبدال الكابلات الهوائية بخطوط أرضية بقرى المحافظة





دمياط معتز الشربينى

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أعمال استبدال الكابلات الهوائية بخطوط أرضية فى عدد من قرى المحافظة مع المهندس احمد ابو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط.

و أعلن المحافظ فى بيان عن انتهاء اعمال الاستبدال فى كرم ورزوق وعزب النهضة وعزبة عطا الله وجارى الآن العمل بالجزء المتبقى من قرية الناصرية و عزبة ابو راشد باجمالى مبلغ 12.5 مليون جنيه وسيتم رفعهم الى 20 مليون جنيه فى المرحلة الثانية.

واضاف أنه سيتم الانتهاء من تغيير الكابل الرئيسى المغذى للوحة المارة بشارع وزير بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه وذلك لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بالمنطقة بالإضافة إلى تدعيم مغذيات شط الملح بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه لرفع مستوى الكهرباء بشط الملح والمناطق المحيطة و تغيير الكابل الرئيسى بحى رابع بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه مع تعهد شركة الكهرباء بأعمال رد الشىء لأصله.

وتقدم المحافظ بالشكر إلى المهندسة ابتهال الشافعى رئيس مجلس كهرباء شمال الدلتا و المهندس احمد ابو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط وجميع العاملين بقطاع كهرباء دمياط على الجهد المبذول فى تلك الفترة لرفع كفاءة ومستوى الكهرباء بمدن وقرى المحافظة وخصوصا أعمال استبدال الكابلات الهوائية بخطوط أرضية والتى كانت تشكل خطراً كبيراً على المواطنين.