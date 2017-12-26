محافظ المنوفية يوافق على ترخيص 5 أكشاك بمنوف والباجور وشبين الكوم





المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعى بقاعة الأجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ووافق المحافظ، على ترخيص 5 أكشاك لعدد من المواطنين، بنواحى منوف والباجور وشبين الكوم، مراعاةً لظروفهم الاقتصادية، كما وجه محافظ المنوفية السكرتير العام المساعد، بتشكيل لجنة برئاسته وممثلى مديرية الرى والضرائب العقارية، لبحث شكوى مواطنين من قرية كفر البتانون، والمتضررين من فرض ضرائب على أراضيهم "منافع رى" بناحية ترعة البتانون بدون وجه حق، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة اسباب الشكوى.

وأحال المحافظ، عدد من الشكاوى لرئيس مركز ومدينة الباجور،ومديرى إدارات الشئون القانونية والتخطيط العمرانى، والتفتيش والمتابعة بالديوان العام لبحثها وسرعة حلها، كما وجه المحافظ شكوى أحد المواطنين، والذى يتضرر فيه من مسئولى التأمين الصحى، وعدم مراعاة ظروفه الصحية لوكيل وزارة الصحة لبحثها والافادة فورا.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على ضرورة نهج سياسة فعالة للإستجابة لشكاوى المواطنين، من خلال التواصل المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات الخدمية مع المواطنين، من خلال العمل الميدانى والإستماع إلى شكواهم، ومن ثم إتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

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