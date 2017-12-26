محافظ السويس يستعرض المخطط العام لمدينة الملك عبد الله

محافظ السويس يستعرض المخطط العام لمدينة الملك عبد اللهالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:28 م
محافظ السويس
السويس- سيد نون
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عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة المخطط العام والخدمات التى تقام بمدينة الملك عبد الله ومدن الإسكان الاجتماعى بحى عتاقة لتقديم خدمات عامة لسكان هذه المدن بحضورأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بمدينة الملك عبد الله الذى تم اشهاره وتشكيله منذ عدة أسابيع.
وفى اللقاء تم استعراض الخدمات التي ستقام بمدينة الملك عبد الله وربطها بمدينة عدلى منصوروالدكتور أحمد زويل بحي عتاقة من توفير المحلات والمدارس والمساجد ووحدة صحية والمخابز والحضانات والأنشطة المختلفة التى ستخدم سكان المدن الثلاث، مؤكداً على تنوع الأنشطة والخدمات لتوفير إحتياجات السكان والانتهاء من الخدمات لتحقيق التكامل في الخدمات.
وطلب من مديرعام الاسكان استعجال دراسة ربط مدينة عدلى منصور والملك عبد الله بكوبري المشاة والتنسيق مع الطرق لتطوير مزلقان السكة الحديد الذى يربط بين مدينة الملك عبد الله ومدينة عدلى منصور.
وأشارحامد علي مدير عام الاسكان بسرعة عمل دراسة لإقامة كوبري أعلى مخر السيل لربط بين مدينة الملك عبد الله بمدينة المستشارعدلى منصور، وإقامة نقطة شرطة وأخري إطفاء ومركز للإسعاف ومركزا للشباب وساحة انتظار للسيارت.
وكلف المحافظ رئيس جهازالنظافة والتجميل بتوفيرصناديق قمامة لمدينة الملك عبد الله الإسكان الاجتماعى لجمع القمامة مؤكدا على حى عتاقة والاسكان بعمل صيانة للطاقة الشمسية لإنارة شوارع مدينة الملك عبد الله والتأكيد على انارة الحدائق في مدخل المدينة .
حضر اللقاء كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد محمد عبد الله مدير إدارة المرور والمهندس عبد الصمد أحمد مديرعام الإسكان والمهندس مدحت مصطفى مديرعام التخطيط العمراني وسعيد اللبيدى رئيس جهاز التجميل والنظافة والمهندسة فاتن عبد الغنى مدير المكتب الفنى.
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