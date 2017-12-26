محافظ السويس يستعرض المخطط العام لمدينة الملك عبد الله

وفى اللقاء تم استعراض الخدمات التي ستقام بمدينة الملك عبد الله وربطها بمدينة عدلى منصوروالدكتور أحمد زويل بحي عتاقة من توفير المحلات والمدارس والمساجد ووحدة صحية والمخابز والحضانات والأنشطة المختلفة التى ستخدم سكان المدن الثلاث، مؤكداً على تنوع الأنشطة والخدمات لتوفير إحتياجات السكان والانتهاء من الخدمات لتحقيق التكامل في الخدمات.

وطلب من مديرعام الاسكان استعجال دراسة ربط مدينة عدلى منصور والملك عبد الله بكوبري المشاة والتنسيق مع الطرق لتطوير مزلقان السكة الحديد الذى يربط بين مدينة الملك عبد الله ومدينة عدلى منصور.

وأشارحامد علي مدير عام الاسكان بسرعة عمل دراسة لإقامة كوبري أعلى مخر السيل لربط بين مدينة الملك عبد الله بمدينة المستشارعدلى منصور، وإقامة نقطة شرطة وأخري إطفاء ومركز للإسعاف ومركزا للشباب وساحة انتظار للسيارت.

وكلف المحافظ رئيس جهازالنظافة والتجميل بتوفيرصناديق قمامة لمدينة الملك عبد الله الإسكان الاجتماعى لجمع القمامة مؤكدا على حى عتاقة والاسكان بعمل صيانة للطاقة الشمسية لإنارة شوارع مدينة الملك عبد الله والتأكيد على انارة الحدائق في مدخل المدينة .