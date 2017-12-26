محافظ السويس: توقيع غرامات على المخالفين وإحالة الموظفين المقصرين للتحقيق





السويس- سيد نون

عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، مؤتمر المتابعة الأسبوعى لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية والمشروعات التى تقام بالأحياء بعد مرور 6 أشهر من بدء الخطة .

وأكد حامد، على رؤساء الأحياء بتحديد احتياجات الأحياء من المعدات وسيارات النظافة لتدعيم العمل داخلها وتحسين عمل الجهاز، بالإضافة إلى عمل خطة صيانة اسبوعية وشهرية لإصلاح السيارات والمعدات.

وشدد محافظ السويس، على أهمية الانتهاء من خطة التطوير المتكاملة فى الحدائق والميادين والنافورات وتجميل الشوارع والتنسيق الحضارى بالأحياء قبل يونيو 2018.

وطلب حامد، بتوقيع غرامات المخالفين وإزالة التعديات والإشغالات، مؤكدًا على تدعيم شرطة المرافق بعناصر جديدة لتفعيل دورها فى إزالة الإشغالات وعمل خطة لإزالى التعديات على مستوى الأحياء، مطالبًا رؤساء الأحياء بتحويل المقصرين فى أعمالهم إلى جهات التحقيق لتوقيع الجزاءات، وطلب المحافظ من رؤساء الأحياء بيان كامل عن الغرامات والمخالفات التى تم توقيعها فى الفترة من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2017 مع التأكيد على تفعيل القرارات والقوانين الخاصة بشأن النظافة العامة والإشغالات .

وشدد محافظ السويس، على رؤساء الأحياء بمتابعة مشاكل الجماهير والرأى العام والتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء لحل مشاكل المواطنين طالما أنها لاتخالف القانون، مطالبًا مدير الطرق وحى عتاقة بمتابعة التحويلات المرورية على طريق الخدمة بسبب أعمال الإنشاءات التى تتم بكوبرى الجيش المصرى مع التواجد المرورى بصفة مستمرة لتيسير الحركة المرورية على طريق الخدمة وطريق مصر السويس .

وأكد حامد، أيضًا على رؤساء الأحياء بحصر الشوارع بكل حى، والتى تحتاج إلى إعادة الشىء لأصله وترميم هذه الشوارع وعمل جدول زمنى للانتهاء منها بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، مطالبًا بالانتهاء من أعمال التطوير التى تتم ببعض مشروعات المحافظة مع التأكيد على سحب الأعمال من شركات المقاولات المتعثرة وإسنادها لشركات آخرى وتحديد جدول زمنى لإنهاء الأعمال ، مؤكدًا على الجهات المعنية بتفعيل دور إدارة الأزمات بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظة والقطاعات الآخرى ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية .