محافظ الدقهلية: فرص عمل بالقطاع الخاص وعلاج على نفقة الدولة خلال لقاء المواطنين





الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الباحث الاجتماعى داخل كل إدارات التضامن الاجتماعى تسجيل كل الحالات الإنسانية، مؤكدا مدى استحقاقها للمساعدات ومتابعة هذه الحالات شهريا، مع ضرورة تواجد موظف مسئول عن هذه الحالات ليتم محاسبته.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى لمحافظ الدقهلية بالمواطنين، حيث تم استعراض مناقشة شكاوى ومطالب 35 مواطنا بمراكز المحافظة منها ما يتعلق بمشكلات عامة وأخرى فردية.

وخلال اللقاء وافق المحافظ على علاج أحد المواطنين على نفقة الدولة مع تسجيله فى برنامج تكافل وكرامة وتوفير فرصة عمل وصرف مساعدة فورية له، وتوفير طرف صناعى من خلال إدارة التنمية البشرية.

ووجه الشعراوى بتوفير شقة بالإيجار لمواطنة من شارع الثانوية بالمنصورة ليس لها مأوى كسكن عاجل لها، وتوفير فرصة عمل لها ولابنتها بالقطاع الخاص من خلال القوى العاملة.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مدينة ميت غمر بتوفير شقة لمواطنة بالمدينة مع توقيع الكشف الطبى عليها وتقديم العلاج اللازم لها على نفقة الدولة، وتقديم كل المساعدات المالية لها ومعاش مناسب من التضامن الاجتماعى.

وفى السياق ذاته وافق الشعراوى على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتنفيذ مشروعات تنمية موارد ومعاشات ضمانية وتكافل وكرامة، إضافة إلى توفير علاج ومساعدات اجتماعية لعدد من المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم من خلال مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، والصحة والإدارة العامة للتنمية البشرية.

كما شارك المحافظ توزيع أجهزة كهربائية لـ13 من العرائس المستحقة من أبناء المحافظة، بتكلفة 65 ألف جنيه، مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.