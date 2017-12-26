محافظ البحر الأحمر يستقبل سفير مصر بصربيا لبحث تنشيط السياحة





البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، مساء اليوم بديوان عام المحافظة السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وصربيا من خلال التواصل الثقافى والسياحى فى كل من مدينة الغردقة ومدينة بلجراد.

قال بيان صادر من ديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أبرز خلال لقاءه مع سفير مصر لدى صربيا الأمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام والغردقة بشكل خاص ، خاصة الخطط الطموحة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية .

وأضاف البيان أن محافظ البحر الأحمر عرض خلال لقاءه بالسفير عمرو الجويلي النقلة النوعية التى حققتها المحافظة فى مجال الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحرى والجوى بما أضاف الى جاذبية البحر الأحمر على مستوى العالم .

كما أوضح المحافظ حجم التنسيق الوطنى الجارى بين مختلف الجهات الحكومية لجذب الاستثمارات الى محافظة البحر الاحمر ، خاصة مفهوم الشباك الواحد وإنشاء المناطق الحرة التى تسير الاجراءات على المستثمرين سواء على المشروعات طويلة الامد، او حتى الأنشطة قصيرة المدة مثل الانتاج السينمائى.

ومن جانبه ثمن السفير عمرو الجويلى الإسهام الرائد لمحافظة البحر الاحمر فى قطاع السياحة مشيرا على حرص السياح الصرب على زيارة البحر الأحمر طوال العام ،مؤكدا على أن نسبة السياح الصرب الذين يصلون لمصر بالمقارنة بعدد سكان صربيا تعد من الأعلى عالميا، بما يعكس مكانة مصرالثقافية التى تبنى على العلاقات التاريخية بين البلدين.

وكشف سفير مصر الجديد فى بلجراد أن السفارة تنوى عقد أنشطة مكثفة فى عام 2018 إحتفالا بمرور 110 عاما على أول شكل من التمثيل الدبلوماسى بين البلدين ، والتى سيكون من بينها تكريم السياح الدائمين بإعتبارهم هم سفراء الغردقة فى منطقة البلقان، جنبا الى جنب مع تنظيم مهرجان ثقافة البحر الأحمر شاملا معرض للصور ، والرسومات الفنية والزى التقليدى والرقص الشعبى ، بما يقدم الجانب الحضارى للمحافظة ، إضافة الى الترويج السياحى لها.