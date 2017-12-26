محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء اللجنة الدائمة لحصر المبانى المتميزة





الإسكندرية جاكلين منير

أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قرارا رقم ٢٣٠١ لسنة ٢٠١٧، بإنشاء اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة، على أن يتولى رئاستها الدكتور مجدى محمد موسى أستاذ العمارة والتخطيط وعميد كلية الفنون الجميلة الأسبق جامعة الإسكندرية، وتضم فى عضويتها أساتذة الهندسة الإنشائية والهندسة المعمارية والنحت والعمارة بكلية الفنون الجميلة، وكلية الهندسة، وأساتذة الآثار والتاريخ وممثلين عن المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى أن اللجنة تختص بأعمال حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، وتقوم اللجنة بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح فيها أسباب القيد للمبانى والبيانات الخاصة على النحو الوارد بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، ولائحته التنفيذية.

وتشكل أمانه فنية للجنة تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناءا على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، وتصدر قراراتها مسببة، وتدون إجراءات اللجنة ومناقشاتها وقراراتها بالقيد أو الإضافة أو الحذف فى محاضر توقع من رئيسها ومن حضرها من الأعضاء، وترفع اللجنة قراراتها للمحافظ خلال شهر من انعقادها ليتسنى النظر فى رفعها للسيد رئيس مجلس الوزراء ليصدر قرارا بشأن العقارات المعروضة بالقيد أو الإضافة أو الحذف للمبانى أو المنشآت المحظور هدمها حسب القانون.

على الصعيد ذاته أصدر المحافظ قرارا رقم ٢٣٠٢ لسنة ٢٠١٧، بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث العمرانى بالإسكندرية، ويتولى رئاستها الدكتور محمد عوض استاذ الهندسة المعمارية بجامعة الإسكندرية، وتضم فى عضويتها أساتذة بكلية الهندسة والفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وأساتذة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس، ومسئولين قانونيين ومسئول ملف التراث، ومسئولين بالتخطيط العمرانى " ممثلين عن المحافظة.

قام اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حى غرب الإسكندرية باسترداد أراضى وأملاك الدولة المستولى عليها من قبل جمعية تنمية المجتمع، وذلك فى إطار جهود الدوله لاسترداد الاراضى والأملاك المستولى عليها ومكافحة الفساد.

وأشار بيان صادر من الحى منذ قليل، أن رئيس لحى قام باسترداد حديقة خفاجة بشارع المكس ومقهى ومجمع خدمات وغيرها من الاراضى المستولى عليها بنطاق حى غرب، كما قام باسترداد عدد 756 محل (باكيه) بمنطقة نجع العرب السكة الحديد كانت مستولى عليها بدون وجه حق من الجمعية وتم تقنين وضع عدد 400 محل وجار استكمال تقنين باقى المحلات.