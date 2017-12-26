محافظة كفر الشيخ تطلق أسماء الشهداء على مدارس ومساجد وتخصص أراضي للنفع العام





كفر الشيخ – محمد سليمان

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء السيد نصر ، محافقظ كفر الشيخ ، على اطلاق اسم الشهيد رضا صبري فراج على مدرسة الفار للتعليم الأساسي بقرية قومسيون شرق مركز مطوبس تخليداً لذكراه، كما وافق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بالقطعة رقم 6 بحوض داير الناحية نمرة 17 بقرية كفر مجر ومساحتها 143م2 لإقامة وحدة إطفاء عليها لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة بجوار سور مدرسة الشهيد عبد الله العريان الابتدائية.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس ، اليوم الثلاثاء ،برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدداً من القرارات، والموضوعات الهامة، بأمانة سر المهندس راضي أحمد أمين ،السكرتير العام للمحافظة، وحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكري، ومساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز، والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما وافق المجلس التنفيذى علي تعديل قرار التخصيص رقم 470 على مساحة 1609 م2 من مدرسة تعليم ثانوي تجاري إلي مدرسة تعليم أساسي بقرية سنهور المدينة حيث انه لايوجد موارد إلا للتعليم الأساسي.