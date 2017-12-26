محافظة شمال سيناء تعلن وصول قافلة طبية تقدم خدماتها بالمجان غدا





شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء قبل قليل فى بيان لها على بوابة المحافظة الإلكترونية، أنه سيصل غدا لمحافظة شمال سيناء قافلة طبية من جامعة الأزهر لتقديم الخدمة الطبية مجانا للأهالى فى مستشفى بئر العبد.

وجاء فى البيان، أنه فى إطار التنسيق الذى تم بين فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ومحافظ شمال سيناء، عند زيارة الأمام لقرية الروضة، وتوجيهات فضيلته إيفاد مساعدات وقوافل طبية لشمال سيناء، تقرر باكر الأربعاء، إيفاد قافلة طبية من جامعة الأزهر تشمل كافة التخصصات.

وأشار البيان أن القافلة ستباشر عملها من مستشفى بئر العبد المركزى يوميا خلال الفترة من 27 حتى 31 من ديسمبر الجارى.