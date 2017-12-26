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محافظة بورسعيد: تجهيز 8 مستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:57 م
محافظة بورسعيد: تجهيز 8 مستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى محافظ بورسعيد


كتب محسن البديوى
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة ستكون قاطرة التنمية فى مصر، وستصبح أكبر مدينة صناعية على البحر المتوسط، مضيفا أن أحلام المحافظة تتحقق على الأرض، حيث يوجد بالمحافظة أكبر منطقة حرة صناعية وجار تنفيذ 118 مصنعا، ويوجد بها وأكبر ميناء محورى.

 

وأوضح "الغضبان"، فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج "ON اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "ON Live"، أن المحافظة لديها خطة لتشغيل الشباب على مدار العام، حيث توفر المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بالمحافظة عددا ضخما من الوظائف.

 

وذكر أن بورسعيد مسئولة عن تصدير 42% من الملابس المصرية الجاهزة إلى الخارج، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبرى فى المشروعات القومية.

 

وفيما يتعلق بالتأمين الصحى قال المحافظ إنه سيتم تجهيز 8 مستشفيات للبدء فى كشروع التأمين الصحى، بالإضافة لـ32 وحدة صحية فى المحافظة والقرى المجاورة، مستطردًا: "بحمد ربنا بتنفيذ منظومة الصحى فى مصر".


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