مجلس جامعة المنصورة يوافق على إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له اليوم على أن الشهداء بذلو أثمن شئ من أجل الوطن وهو حياتهم، ولم يبخلو بشئ على الوطن، والجامعة من منطلق مسؤلياتها الوطنية، اتخذت هذا القرار، تقديرا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار.

وافق الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة،على اعفاء ابناء الشهداء من المصروفات الدراسية.