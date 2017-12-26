مجلس جامعة المنصورة يوافق على إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية

مجلس جامعة المنصورة يوافق على إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسيةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:32 م
الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة،
الدقهلية - محمد حيزة
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وافق الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة،على اعفاء ابناء الشهداء من المصروفات الدراسية.
وأكد رئيس الجامعة فى بيان له اليوم على أن الشهداء بذلو أثمن شئ من أجل الوطن وهو حياتهم، ولم يبخلو بشئ على الوطن، والجامعة من منطلق مسؤلياتها الوطنية، اتخذت هذا القرار، تقديرا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار.
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