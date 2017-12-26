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مجلس الاتحاد الروسى يصوت على قرار توسيع القاعدة العسكرية فى طرطوس بسوريا

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:01 ص
مجلس الاتحاد الروسى يصوت على قرار توسيع القاعدة العسكرية فى طرطوس بسوريا الجيش الروسى - ارشيفية


كتب محمد شعلان
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أفادت مصادر إعلامية فى خبر عاجل منذ قليل، بأن مجلس الاتحاد الروسى يصوت على قرار توسيع القاعدة العسكرية الروسية فى طرطوس السورية.

 

وكان قد صادق النواب الروس، فى وقت سابق على اتفاق يقضى بتوسيع المنشآت المرفئية العسكرية الروسية فى طرطوس فى شمال غرب سوريا التى ستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة.


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الجيش الروسى

سوريا

طرطوس

قاعدة عسكرية



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