مجلس الاتحاد الروسى يصوت على قرار توسيع القاعدة العسكرية فى طرطوس بسوريا

مجلس الاتحاد الروسى يصوت على قرار توسيع القاعدة العسكرية فى طرطوس بسورياالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:01 ص
الجيش الروسى - ارشيفية
كتب محمد شعلان
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أفادت مصادر إعلامية فى خبر عاجل منذ قليل، بأن مجلس الاتحاد الروسى يصوت على قرار توسيع القاعدة العسكرية الروسية فى طرطوس السورية.
وكان قد صادق النواب الروس، فى وقت سابق على اتفاق يقضى بتوسيع المنشآت المرفئية العسكرية الروسية فى طرطوس فى شمال غرب سوريا التى ستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة.
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