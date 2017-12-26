مجلس إدارة البلدية يقرر إيقاف 12عضوا وإحالتهم للتحقيق بجلسته الطارئة





الغربية عادل ضرة

قرر مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفى السامولى رئيس مجلس الإدارة بجلسته الطارئة إيقاف ١٢ عضوا من أعضاء النادى لحين الانتهاء من التحقيق معهم فى الأحداث التى شهدها النادى يوم الجمعة الماضية، وهم مجدى محمد مجدى البشبيشى ومحمد خالد البسيونى ومحمود محمد فهمى وعمر الحباك ومحمد الشيوى ومحمد أحمد محمد الاشوح ومحمد على شحاتة وعبد حسين أبو المجد ومصطفى محمد فهمى وبسام صلاح ومحمد مجدى البشبيشى والسيد الكيرة.

كان مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بتطبيق المادة 11من اللائحة الاسترشادية والتى تنص على إيقاف الأعضاء لحين التحقيق معهم، حيث قام الأعضاء بإحداث اشتباكات بالأيدى وكادت تحدث كارثة داخل النادى، وتمت السيطرة على الموقف بعد تدخل قيادات الشرطة وضباط مباحث قسم أول المحلة.