مجلس إدارة البلدية يقرر إيقاف 12عضوا وإحالتهم للتحقيق بجلسته الطارئة

مجلس إدارة البلدية يقرر إيقاف 12عضوا وإحالتهم للتحقيق بجلسته الطارئةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:45 م
ملعب بلدية المحلة
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق
قرر مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفى السامولى رئيس مجلس الإدارة بجلسته الطارئة إيقاف ١٢ عضوا من أعضاء النادى لحين الانتهاء من التحقيق معهم فى الأحداث التى شهدها النادى يوم الجمعة الماضية، وهم مجدى محمد مجدى البشبيشى ومحمد خالد البسيونى ومحمود محمد فهمى وعمر الحباك ومحمد الشيوى ومحمد أحمد محمد الاشوح ومحمد على شحاتة وعبد حسين أبو المجد ومصطفى محمد فهمى وبسام صلاح ومحمد مجدى البشبيشى والسيد الكيرة.
كان مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بتطبيق المادة 11من اللائحة الاسترشادية والتى تنص على إيقاف الأعضاء لحين التحقيق معهم، حيث قام الأعضاء بإحداث اشتباكات بالأيدى وكادت تحدث كارثة داخل النادى، وتمت السيطرة على الموقف بعد تدخل قيادات الشرطة وضباط مباحث قسم أول المحلة.
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة