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مجلس إدارة البلدية يقرر إيقاف 12عضوا وإحالتهم للتحقيق بجلسته الطارئة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:45 م
مجلس إدارة البلدية يقرر إيقاف 12عضوا وإحالتهم للتحقيق بجلسته الطارئة ملعب بلدية المحلة


الغربية عادل ضرة
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قرر مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفى السامولى رئيس مجلس الإدارة بجلسته الطارئة إيقاف ١٢ عضوا من أعضاء النادى لحين الانتهاء من التحقيق معهم فى الأحداث التى شهدها النادى يوم الجمعة الماضية، وهم مجدى محمد مجدى البشبيشى ومحمد خالد البسيونى ومحمود محمد فهمى وعمر الحباك ومحمد الشيوى ومحمد أحمد محمد الاشوح ومحمد على شحاتة وعبد حسين أبو المجد ومصطفى محمد فهمى وبسام صلاح ومحمد مجدى البشبيشى والسيد الكيرة.

 

كان مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بتطبيق المادة 11من اللائحة الاسترشادية والتى تنص على إيقاف الأعضاء لحين التحقيق معهم، حيث قام الأعضاء بإحداث اشتباكات بالأيدى وكادت تحدث كارثة داخل النادى، وتمت السيطرة على الموقف بعد تدخل قيادات الشرطة وضباط مباحث قسم أول المحلة.


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