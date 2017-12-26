مجلة فرنسية للأطفال: إسرائيل "ليست دولة حقيقية"





أ ف ب

احتوى إصدار يناير من عدد مجلة "يوبى" على خريطة للعالم كتب إلى جانبها "نسمى هذه البلدان ال 197 دولا، مثل فرنسا وألمانيا أو الجزائر. هناك دول أخرى أكثر من ذلك لكن ليس كل البلدان الأخرى فى العالم توافق على أن هذه دول حقيقية (مثل إسرائيل او كوريا الشمالية)".

وبذلك أعلنت مجموعة "بايار" الإثنين أن إسرائيل "ليست دولة حقيقية." إلا أن تداركت الخطأ و أعلنت المجموعة أن عدد مجلة "يوبى" للأطفال سيتم سحبه من السوق بسبب هذا الخطأ.

وبذلك، تستجيب "بايار" لطلب فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية فى فرنسا.

وقال باسكال روفناك رئيس مجموعة "بايار" ناشرة مجلة "يوبى" لوكالة فرانس برس "نقر بالخطأ والحماقة، لا نريد الطعن فى وجود دولة إسرائيل"، وأضاف "نريد إظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة فى روحية التهدئة والسلم".

وأعلن كاليفات لفرانس برس أنه بناء على طلبه، ستقوم مجموعة بايار بسحب عدد "يوبى" الرقم 352 من البيع.

وقال إن عددا من القراء أبلغوه هذا "الخداع التاريخى لأذهان الأطفال الصغار الذين تراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات، فسارعت إلى الكتابة إلى رئيس تحرير المجلة ورئيس مجموعة بايار عن هذا الخطأ الفاضح وطلبت منهم تصحيح الامر" .

وطلب مجلس المنظمات اليهودية من المجلة أن تنشر فى العدد التالى "تصويبا وكذلك مقالة توضح فيها ما هى اسرائيل وكيف ولماذا نشأت".

الا أن روفناك لم يوضح ما اذا كان سيستجيب لهذا الطلب.