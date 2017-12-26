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مباحث القاهرة تضبط سائق شركة توصيل استولى على حقيبة من فرنسى بالزمالك

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:17 م
مباحث القاهرة تضبط سائق شركة توصيل استولى على حقيبة من فرنسى بالزمالك المتهم


كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على سائق بشركة توصيل عقب استيلاءه على حقيبة من مغربى يحمل الجنسية الفرنسية بعد رفضه إتمام توصيله للمطار، وتم إعادة المسروقات، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من محمد مرينى "مغربى يحمل الجنسية الفرنسية" 56 سنة، مدرس فرنسى، مقيم الزمالك، وأفاد بأنه استقل السيارة رقم د ص ص 496 "تابعة لشركة توصيل" من منطقة سكنه لتوصيله لمطار القاهرة للسفر لدولة فرنسا، وبحوزته 3 حقائب، واعتذر قائدها عن عدم قدرته على اصطحابه لمطار القاهرة، لعدم حمله تراخيص تسيير.

وأشار إلى أن قائد السيارة قام بإنزال 2 حقيبة وفوجئ بانصراف السيارة وبداخلها الحقيبة الثالثة تحوى جهاز كمبيوتر "لاب توب" وهاتف محمول، ومبلغ مالى 1850 جنيها، و100 يورو، ولاذ بالفرار.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "إسلام م أ" 26 سنة، سائق، فتم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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