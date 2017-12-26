لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد اكتتاب الأخوة للاستثمار العقارى و"ايكمى"





كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على قيد حق الاكتتاب لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى لعدد 6 مليون حق منفصلا والناتج عن زيادة رأس المال المصدر من 4 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه موزعة على 6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم مضافا إليها مصاريف إصدار بواقع 0.025 جنيه مصرى لكل سهم.

وأضافت اللجنة، أن الحق فى الاكتتاب لمشترى سهم شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى حتى نهاية جلسة تداول يوم 26 ديسمبر الجارى، على أن يتم تداول الحق فى الاكتتاب خلال الفترة من يوم 31 ديسمبر وحتى يوم 28 يناير لعام 2018 قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل.

كما قررت اللجنة، قيد حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمى لعدد 30.148 مليون حق منفصلا والناتج عن زيادة رأس المال المصدر من 12 مليون جنيه إلى 42.148 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 30.148 مليون جنيه موزعا على عدد 30,148 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم مضافا إليها مصاريف إصدار بواقع 0.025 جنيه لكل سهم.

وأضافت أن الحق فى الاكتتاب يكون لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 31 ديسمبر، وأن الحق فى الاكتتاب سيتم تداوله خلال الفترة من يوم 4 يناير فتح باب الاكتتاب وحتى يوم 30 يناير قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل.

وتوقيع التزام مالى قدره 10 آلاف جنيه على الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى، نظرا لمخالفة أحكام المادة (52) من قواعد القيد.