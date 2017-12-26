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لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد أسهم زيادة بنك البركة إلى 1.26 مليار جنيه

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:59 م
لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد أسهم زيادة بنك البركة إلى 1.26 مليار جنيه بنك البركة مصر


كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك البركة مصر من 1.101 مليار جنيه إلى 1.266 مليار جنيه بزيادة قدرها 165.2 مليون جنيه موزعة على عدد 23.6 مليون سهم (الإصدار الثامن عشر) بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للسهم الواحد، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.149 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى تمويلاً من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام، وفقًا للقوائم المالية للبنك فى 31/12/2016.

 

وأضافت أن الحق فى التوزيع المجانى لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 يناير بواقع 0.149 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تدرج أسهم بنك البركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم البنك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 11 يناير.

 

فيما فرضت اللجنة، التزام مالى على بنك البركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفته لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة رقم (26) من الإجراءات التنفيذية لها.

 

 


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