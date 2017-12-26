لاكى تورز: تسيير رحلتين من بغداد لشرم والغردقة يناير المقبل





كتبت ميرفت رشاد

أعلن اللواء محمد رضا داود، رئيس شركة "لاكى تورز"، عن توقيع عقد شراكة مع الشركة الحكومية "ماستر للسياحة" لتكوين تحالف سياحى، للعمل داخل الأسواق السياحية لجذب الحركة من الدول العربية والأفريقية والصين.

وقال "داود" فى تصريحات صحفية، إن هذا التحالف يعتبر الأول من نوعه لطرق العديد من الأسواق السياحية بقوة حتى تستعيد مصر نصيبها العادل من حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسواق المستهدفة للتحالف ستبدأ بالدول العربية والأفريقية والصين.

وأضاف أن التحالف الجديد يستهدف جذب 500 ألف سائح من العراق فى عام 2018 حيث سيتم خلال شهر يناير المقبل تسيير رحلتين أسبوعيًا من بغداد إلى الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى زيادة الرحلات إلى القاهرة وتم الاتفاق على تخصيص طائرة مصر للطيران "إكسبريس" لتنظيم هذه الرحلات، كما سيتم تسيير رحلات اعتبارًا من شهر مايو 2018، إلى برج العرب لقضاء الإجازات الصيفية فى الساحل الشمالى والإسكندرية، وكشف عن التنسيق لتنظيم رحلات كأس العالم إلى روسيا الصيف المقبل لتشجيع المنتخب المصرى المشارك فى المونديال.

وأكد رضا داود أنه التقى أصحاب شركات السياحة العراقية لبحث زيادة الحركة إلى مصر، لافتًا إلى أن السائح العراقى سائح مميز من حيث معدل الإنفاق والإقامة ولديه عشق وشغف لزيارة مصر خاصة شرم الشيخ والغردقة ويفضلها على مقاصد أخرى عديدة يسافر إليها.

أوضح رئيس شركة لاكى تورز، أن العراق سوق سياحى قوى وبغداد تنعم بالاستقرار وارتفاع مستوى المعيشة، بما يمكن أهلها من السياحة الخارجية، ولذلك وضعنا خطة تستهدف جذب 500 ألف سائح عراقى الموسم المقبل ترتفع تدريجيا خلال السنوات المقبلة.