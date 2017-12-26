video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لاكى تورز: تسيير رحلتين من بغداد لشرم والغردقة يناير المقبل

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:00 م
لاكى تورز: تسيير رحلتين من بغداد لشرم والغردقة يناير المقبل مصر الطيران - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمد رضا داود، رئيس شركة "لاكى تورز"، عن توقيع عقد شراكة مع الشركة الحكومية "ماستر للسياحة" لتكوين تحالف سياحى، للعمل داخل الأسواق السياحية لجذب الحركة من الدول العربية والأفريقية والصين.

وقال "داود" فى تصريحات صحفية، إن هذا التحالف يعتبر الأول من نوعه لطرق العديد من الأسواق السياحية بقوة حتى تستعيد مصر نصيبها العادل من حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسواق المستهدفة للتحالف ستبدأ بالدول العربية والأفريقية والصين.

وأضاف أن التحالف الجديد يستهدف جذب 500 ألف سائح  من العراق  فى عام 2018 حيث سيتم خلال شهر يناير المقبل تسيير رحلتين أسبوعيًا من بغداد إلى الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى زيادة الرحلات إلى القاهرة وتم الاتفاق على تخصيص طائرة مصر للطيران "إكسبريس" لتنظيم هذه الرحلات، كما سيتم تسيير رحلات اعتبارًا من شهر مايو 2018، إلى برج العرب لقضاء الإجازات الصيفية فى  الساحل الشمالى والإسكندرية، وكشف عن التنسيق لتنظيم  رحلات كأس العالم إلى روسيا الصيف المقبل لتشجيع المنتخب المصرى المشارك فى المونديال.

وأكد رضا داود أنه التقى أصحاب شركات السياحة العراقية لبحث زيادة الحركة إلى مصر، لافتًا إلى أن السائح العراقى سائح مميز من حيث معدل الإنفاق والإقامة ولديه عشق وشغف لزيارة مصر خاصة شرم الشيخ والغردقة ويفضلها على مقاصد أخرى عديدة يسافر إليها.

أوضح رئيس شركة لاكى تورز، أن العراق سوق سياحى قوى وبغداد تنعم بالاستقرار وارتفاع مستوى المعيشة،  بما يمكن أهلها من السياحة الخارجية، ولذلك وضعنا خطة تستهدف جذب 500 ألف سائح عراقى الموسم المقبل ترتفع تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للسياحة تنظم رحلات مخفضة فى رأس السنة لشرم والاقصر والغردقة وأسوان

منظمة السياحة العالمية: بدء حملة إعلامية تركز على عودة السياحة إلى سوريا

اخبار السياحة

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر

السياحة

العراق

السياح

بغداد



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة