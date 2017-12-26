لافروف وتيلرسون: لابد من مفاوضات عاجلة حول كوريا الشمالية





أ ف ب

بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الثلاثاء برنامج كوريا الشمالية النووى مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون مؤكدا ضرورة الحاجة الى بدء مفاوضات.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بعد اتصال هاتفى بينهما ان "الطرفين اتفقا على ان برامج الصواريخ النووية فى كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولى".

وأضافت "تم التشديد على أنه من الضرورى الانتقال من لغة العقوبات إلى مسار تفاوضى فى أقرب وقت ممكن".