كلية الطب بالقوات المسلحة توقع بروتوكولى تعاون لتطوير المنظومة البحثية

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تطوير البحث العلمى، للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وقعت كلية الطب للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، بروتوكول تعاون فى المجالات البحثية والطبية والتعليمية والتقنية المختلفة وعمل أبحاث علمية مشتركة لتبادل الخبرات والأبحاث.

بدأت مراسم توقيع البروتوكول بكلمة اللواء طبيب أيمن سيد شافعى، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، رحب خلالها بالحضور، وبتوقيع البروتوكول الذى يأتى من منطلق حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وتعظيم وتكامل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تتوانى فى تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الطبى فى المجالين العسكرى والمدنى بما تنعكس آثاره على الارتقاء بالمنظومة الطبية ومستوى العلاج المقدم للمواطنين.

وأكد اللواء دكتور مهندس مصطفى محمد عبد الوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية، مشاركة الكلية الفنية بكوادرها المتخصصة فى كل مجالات التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى وفى دعم وتطوير منظومة الخدمات الطبية والبحثية وخدمة المجتمع المدنى والعسكرى.

وفى سياق متصل، وقعت كلية الطب بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة سرطان الأطفال 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، يتضمن مشاركة الأطراف والاستفادة فيما بينهم من الإمكانيات البحثية والتكنولوجية والطاقة البشرية والمادية المتاحة، والتعاون فى مجال إنشاء بيت حيوانات التجارب (animal house) طبقا للمعايير الدولية، بما يخدم الأنشطة البحثية للأطراف المشاركة فى البروتوكول، إذ سيصبح المشروع هو الأكبر والأول من نوعه فى الشرق الأوسط.

وقال الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه سعيد للغاية بتوقيع البروتوكول، وإن إنشاء بيت لحيوانات التجارب سيحدث طفرة علمية فى تجارب الحيوانات، وسيخدم المجال البحثى والعلمى، بما يمكننا من تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية فى مصر.

واستعرض الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذى لمجموعة مؤسسة سرطان الأطفال 57357، أهمية توقيع البروتوكول الذى من شأنه تطبيق معايير وعناصر الجودة الشاملة وتحقيق نقلة نوعية فى المجال الطبى والبحثى، مضيفا أن القوات المسلحة تساهم بكل ما لديها من إمكانات وقدرات فى سبيل تحقيق التنمية والتقدم فى كل المجالات.

وعن التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن من الضرورى تضافر الكيانات البحثية المتميزة لدفع عجلة البحث العلمى والاستفادة من تطبيقاتها فى تطوير الصناعات الدوائية والارتقاء بصحة المواطن المصرى.