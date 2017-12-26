قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 23 مواطناً من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 23 مواطناً من الضفة الغربيةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:34 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد نادى الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت، فجر اليوم الثلاثاء، 23 مواطناً فلسطينا من محافظات الضّفة الغربية، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس، بتاريخ 6 ديسمبر الجاري؛ إلى 610 مواطنين، بينهم 170 طفلاً، و12 من النساء، وثلاثة جرحى.
وأوضح نادى الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من مخيم عايدة فى محافظة بيت لحم، كما اعتقلت عشرة مواطنين من القدس، وخمسة مواطنين من محافظة طولكرم.
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