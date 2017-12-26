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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق الرصاص وقنابل الغاز داخل مدرسة جنوب جنين

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:51 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق الرصاص وقنابل الغاز داخل مدرسة جنوب جنين قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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أصيب العشرات من الطلبة الفلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الصوت، والغاز، والرصاص، داخل باحة مدرسة فى بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأفاد طارق عمارنة، مدير المدرسة المستهدفة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة، دون أى مبرر، وباشرت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والأعيرة النارية داخل الصفوف، وذلك أثناء تقديم الطلبة امتحانات نهاية الفصل الأول، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق، وهلع، وعملت طواقم إسعاف الهلال على تقديم الإسعافات الأولية لهم، عدا عن الفوضى التى تسببت بها، ما أثر على سير العملية التعليمية.

بدوره، قال مدير التربية، طارق علاونة، إن قوات الاحتلال تمارس مثل هذه الأعمال الاستفزازية منذ سنوات، ما أدى الى سقوط أحد الطلبة وهو فؤاد تركمان شهيدا داخل المدرسة منذ سبع سنوات، مؤكدا أن الاحتلال وبشكل منظم يستهدف المسيرة التعليمية، عبر هذه الاقتحامات، يشار إلى أن قوات الاحتلال تتواجد بشكل يومى فى محيط المدرسة، ويمارسون استفزازات بحق الطلبة أثناء دخولهم وخروجهم منها.


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