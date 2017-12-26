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قطر يليكس: تميم يستقطب 200 جندى تركى لحماية نظام حكمه

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:43 م
قطر يليكس: تميم يستقطب 200 جندى تركى لحماية نظام حكمه تميم وأردوغان


كتب هيثم سلامة
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استمرارًا لمسلسل الاستقواء بالخارج ونشر الجيوش الأجنبية على أرض بلاده والخوف من شعبه، وصلت دفعة جديدة من الجيش التركى إلى قطر لتشديد الحماية على الأمير تميم بن حمد، قوامها 200 مجند بعد وقوع احتجاجات شعبية جديدة ضد سياسات الإرهاب التى تنتهجها الدوحة.

 

ونشرت وزارة الدفاع القطرية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وصول دفعة جديدة من تعزيزات القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية لتنضم إلى القوات التركية المتواجدة.

 

وأفادت قطر يليكس، وفقا لمجلة "بارتسيك حياة" أن تميم هرول إلى أردوغان لحمايته وطلب 200 مجند يتولون تأمينه الشخصى، والقوات التركية تواجدت قبل إعلان المقاطعة، وعملت على قمع أصوات المعارضة القطرية، كما أن القصر الأميرى يخضع لإشراف تركى كامل، متابعة أن هناك 5 آلاف مجند تركى يتواجدون فى الدوحة بنهاية 2017.

 

قطر يليكس

قطر يليكس

 

 


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