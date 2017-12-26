قدم شكوتك فى حالة وجود خلل بمساجد الأوقاف أو تدخل غير المختصين فى الدعوة

قدم شكوتك فى حالة وجود خلل بمساجد الأوقاف أو تدخل غير المختصين فى الدعوةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:33 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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تتيح وزارة الأوقاف، وسائل اتصال، وقنوات اتصال رسمية وإلكترونية لتقديم الشكاوى للديوان العام ومكتب الوزير فى حالة وجود أى خلل بالمساجد أو تدخل غير المختصين فى العمل الدعوى من خلال الخطوات التالية.
1 - إرسال الشكاوى إلى التفتيش العام عبر رقم فاكس (0223954012).
2 - التواصل عبر الهاتف التالى: (0223960201).
3 - إرسال فاكس لمركز معلومات الوزارة على الرقم (0020223931216).
4 - الاتصال بالسويتش وطلب التحويل إلى المختص عبر الرقم (0020223926305).
5 - إرسال الشكاوى إلى الوزير عبر رقم فاكس (0223954012).
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