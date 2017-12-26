video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قتلى وجرحى فى غارات للتحالف على معسكر تدريب لميليشيات الحوثى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:31 م
قتلى وجرحى فى غارات للتحالف على معسكر تدريب لميليشيات الحوثى اليمن


كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، وقوع قتلى وجرحى فى غارات للتحالف على معسكر تدريب لميليشيات الحوثى بين محافظتى عمران والجوف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل القيادى الحوثى ياسر فيصل الأحمر و30 آخرين فى غارة للتحالف العربى

الحوثيون يحولون مساجد وجامعات إلى سجون بالعاصمة صنعاء

مليشيات الحوثى تنشر قناصة بمحيط "الحيمة" لاستهداف قيادات حزب المؤتمر

قتلى

جرحى

ميليشيات الحوثى

اليمن



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة