



كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، وقوع قتلى وجرحى فى غارات للتحالف على معسكر تدريب لميليشيات الحوثى بين محافظتى عمران والجوف.