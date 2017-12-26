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قافلة شاملة تقدم خدماتها للمنقولين من الشيخ زويد ورفح غرب العريش

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:04 م
قافلة شاملة تقدم خدماتها للمنقولين من الشيخ زويد ورفح غرب العريش قافلة طبية - أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها،  تواصل القوافل الشاملة التي ينظمها فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، زياراتها لتجمعات المنقولين من الشيخ زويد ورفح من المقيمين في تجمعات غرب العريش، لتقديم الخدمات المتنوعة لهم،  تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونقل البيان عن  نوال سالم، رئيس فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أنه تم التنسيق مع مديريتي الأوقاف والصحة والمجلس القومي للمرأة، في تنظيم القافلة لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي تجمع أبو حصيني غرب مدينة العريش.

وأشارت سالم، إلي توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 22 حالة مرضية ، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب عقد لقاء مع السيدات للتعرف علي المشاكل التي تواجههن، كما تم بحث حالات الأهالي والوقوف على كافة متطلباتهم، بجانب التوعية بأهمية استخراج الأوراق الثبوتية.

وأضافت سالم،  أن القوافل الشاملة متواصلة بواقع مرتين أسبوعيا، وتستهدف المنقولين من الشيخ زويد ورفح لتقديم خدماتها لهم في عدة تجمعات مقيمين فيها غرب مدينة العريش.


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