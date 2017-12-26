قاتل صينى يفقد صوته بعد 12 عاما زاعما الخرس لتجنب الاعتقال

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه تم القبض على صينى مشتبه فيه بتهمة قتل بعد تهربه من الشرطة لمدة 12 عاما من خلال التظاهر بأنه أبكم، الأمر الذى أدى إلى فقدانه القدرة على الكلام.

وقد اتهم هذا الرجل، الذى يعرف بـ"زينج"، بقتل عم زوجته، تشاى عام 2005، بعد نزاع حول مبلغ 500 يوان (ما يقرب من 1363 جنيها مصريا). ومع تصاعد الخلاف، طعن "زينج" تشاى فأرداه قتيلا.

ثم فر زينج من منزله فى هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية. وتوسل من أجل المال وغير اسمه إلى وانج جوى، وامتنع عن الحديث تماما ليتظاهر بأنه أبكم.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، انتقل زينج بعد ذلك إلى قرية فى مقاطعة أنهوى على بعد 700 كيلومتر، وحصل على عمل فى مجال البناء، قبل أن يلتقى زوجته الثانية وينجب معها طفلا، متظاهرات طوال هذا الوقت بأنه لا يستطيع الحديث.

وقد ألقى القبض عليه فى وقت سابق من هذا العام، عندما أجرت الشرطة تحقيقا حول الأسر التى تعيش فى القرية مما أدى إلى اكتشاف أنه لا يملك أى وثائق هوية رسمية ثم أخذت الشرطة عينة من الدم واستخدمت الحمض النووى له لتحديد هويته الحقيقية، قبل احتجازه بتهمة القتل.