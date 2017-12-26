فيديو.. مصطفى الفقى: براءة إسماعيل سراج الدين رد اعتبار لمكتبة الإسكندرية





كتب أيمن رمضان

قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن حكم محكمة جنح مستأنف باب شرق الإسكندرية، ببراءة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق من تهمة إهدار المال، وكذلك براءة ثلاثة آخرين، يعد براءة لـ"المكتبة"، مشدداً على أن القضاء المصرى أنصف "سراج الدين" كعالم، وتابع: "منذ ثلاث أسابيع ذهبت إلى المحكمة طواعية وعبرت للمحكمة عن الخسارة الفادحة من مثل هذا الأمر الذى يسىء لمصر والمثقفين وقلت أن الرجل يجب أن يكون فى ساحة المكرمين وليس القضاء".

وأضاف "الفقى" خلال اتصال هاتفى من إسطنبول ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية "cbc"، أن الاتهامات التى طالت "سراج الدين"، كانت نتيجة حالة الفوضى التى عمت البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير وما نتج عنها من الشكاوى الكيدية ومحاولات تصفية الحسابات، وتابع: "ولكن القضاء المصرى برأ سراج الدين ".

واستكمل "الفقى"، قائلاً: "غرامات أو شروط وهذا رد اعتبار للمكتبة وليس لإسماعيل سراج الدين وحده واعتقد أن الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى أن نقول كلمة الحق ولا نكون كالشيطان الأخرس فى اللحظة المناسبة لابد أن نقول الحق لمن يستحقه واعتقد أننى فعلت شيئا من هذا".