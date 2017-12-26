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فيديو.. طارق عبد الجابر: أيمن نور "ظالم" خدع العاملين بقناة الشرق وأكل حقوقهم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:30 م
فيديو.. طارق عبد الجابر: أيمن نور "ظالم" خدع العاملين بقناة الشرق وأكل حقوقهم طارق عبد الجابر


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال طارق عبد الجابر، المذيع السابق بقناة الشرق، إن أزمة قناة الشرق تعود لأيام باسم خفاجى عندما كان رئيسًا لقناة الشرق، مردفًا: "ضحك على الناس وعلى المتبرعين بأسهم للقناة ومحدش شاف الفلوس راحت فين".

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن أيمن نور خدع العاملين عندما أوحى لباسم خفاجى أن أى إنسان عمل فى قناة الشرق، عليه أن يتنازل عن نصف راتبه"، مردفًا: "الناس اللى كانوا شغالين هناك مش لاقيين أكل ولا شرب، وبعض زملائنا كانوا بيشحتوا عشان ياكلوا ويشربوا".

 

وأشار إلى أن أيمن نور كان يطلق عليه "الملاك الظالم"، لأنه يتظاهر بأنه ملاك ولكنه ظالم، لأنه ساعد على أكل حقوق بعض العاملين بقناة الشرق، موضحًا أن خفاجى حصل على تبرعات من جهات لا يعلم بها أحد.

 

وذكر طارق عبد الجابر، أن توقف المتبرعين عن تقديم التبرعات لخفاجى، كان بتحريض من أيمن نور ليكون مسئولاً عن القناة، وحدثت أزمة مالية خطيرة وقتها ولم يتقاضى العاملون رواتبهم لمدة خمسة أشهر، موضحًا أنهم اقترحوا عملية شيطانية وهى "امتلاك أسهم بالقناة"، وغير معلوم أين ذهبت هذه الأموال.

 


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باسم خفاجى

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