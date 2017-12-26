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فيديو.. خبير تركى لـ هنا العاصمة: الوجود العسكرى التركى بالسودان انتهاك لسيادة مصر

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:47 م
فيديو.. خبير تركى لـ هنا العاصمة: الوجود العسكرى التركى بالسودان انتهاك لسيادة مصر رئيس السودان ورجب طيب اردوغان


كتب أيمن رمضان
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قال جواد كوك، مستشار معهد الدراسات الاستراتيجية التركى، إن الحكومة التركية تتحرك وفق الأيدولوجية الدينية والطائفية وليس الوطنية، والانفتاح التركى بشكل "العثمانيين الجدد" ليس مقبولا داخل تركيا.

وتابع:"الاتفاقية السودانية التركية فيما يتعلق بالوجود العسكرى التركى بجزيرة "سواكن" السودانية بحجة مكافحة الإرهاب يزعج دول جوار السودان وأولها مصر، وهذا أمر غير جيد خاصة أننا نريد أن تكون علاقتنا مع القاهرة جيدة، بعد أن أدت أيدلوجية وأفكار رجب طيب أردوغان السلبية، إلى إضعاف العلاقات مع مصر.

وأضاف "كوك" خلال اتصال هاتفى من اسطنبول ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية "cbc"، أن المنطقة العربية فى حاجة إلى هدوء وليس تأجيج الصراعات، وتابع:" الدولة المصرية مهمة جداً جداً للمنطقة العربية وبدونها لا يمكن التفكير فى المنطقة ولهذا السبب اعتبر هذه الاتفاقية انتهاك لسيادة مصر فى المنطقة وليست مقبولة من جانبنا".

 

 


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