فيديو.. حملة مرورية ليلية بشوارع السويس

جانب من الحملة





السويس- سيد نون

قامت إدارة مرور السويس باشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بتنفيذ حملة مرورية موسعة بشوارع المحافظة المختلفة.

وقام العميد محمد عبد الله قائد مرور السويس بضبط دراجات نارية غير مرخصة وضبط سيارات ملاكى مخالفة وضبط سيارات ملاكى تعمل بأجر فى نقل الركاب وغير مرخص لها.

وقام قائد مرور السويس بضبط سيارات تاكسى تعمل بدون تشغيل العداد وتم تحرير محاضر فوريه للمخالفين بشوارع المحافظة.

وحررت الحملة المرورية أكثر من 400 مخالفة متنوعة بجميع شوارع المحافظة وحرر للمخالفين من سيارات ودراجات نارية مخالفات.

كما قام قائد مرور السويس بتفقد الحالة المرورية بشوارع الجيش وأحمد عرابي وطريق ناصر بالمحافظة، وقام بالتأكد من تواجد رجال المرور.



1 - قائد المرور



2 - ضبط سيارة مخالفة