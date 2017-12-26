فيديو.. تفاصيل فتح باب التعيين فى الوظائف الحكومية..نشرة اليوم السابع مع محمود سعد الدين





يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ويقدم النشرة الإخبارية اليوم الزميل محمود سعد الدين ومن خلالها نستعرض أهم الأخبار فى مصر اليوم الثلاثاء.