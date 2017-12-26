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فيديو.. تفاصيل فتح باب التعيين فى الوظائف الحكومية..نشرة اليوم السابع مع محمود سعد الدين

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:12 م
فيديو.. تفاصيل فتح باب التعيين فى الوظائف الحكومية..نشرة اليوم السابع مع محمود سعد الدين الزميل محمود سعد الدين


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يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ويقدم النشرة الإخبارية اليوم الزميل محمود سعد الدين ومن خلالها نستعرض أهم الأخبار فى مصر اليوم الثلاثاء.
 
 
 
 
 
 
 

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الوظائف الحكومية

التعيين

تفاصيل فتح



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