فيديو.. تفاصيل فتح باب التعيين فى الوظائف الحكومية..نشرة اليوم السابع مع محمود سعد الدين

فيديو.. تفاصيل فتح باب التعيين فى الوظائف الحكومية..نشرة اليوم السابع مع محمود سعد الدينالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:12 م
الزميل محمود سعد الدين
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يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ويقدم النشرة الإخبارية اليوم الزميل محمود سعد الدين ومن خلالها نستعرض أهم الأخبار فى مصر اليوم الثلاثاء.
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