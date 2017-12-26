فران يحتجز عاملا داخل محله ويشعل النار به والمعمل الجنائى يكشف الجريمة بالسلام





كتب كريم صبحى

جريمة قتل بشعة وقعت بمدينة السلام، عندما اختطف صاحب فرن عاملا بسبب 3 آلاف جنيه اقترضها المجنى عليه من المتهم، ولم يردها، فأشعل النار به داخل محله وهو مقيد بالحبال.

كشفت تحقيقات أحمد عادل وكيل أول نيابة السلام أن الواقعة كانت فى البداية بلاغا بنشوب حريق داخل محل فرن بمنطقة النهضة بالسلام، وادعى صاحب المحل بأن السبب ماس كهربائى، إلا أن النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

وبعد مرور أسبوعين من الحادث فجر تقرير معمل الأدلة الجنائية عن مفاجأة بالعثور على أشلاء لجثة متفحمة داخل محل الفرن وأن الحريق به شبهة جنائية.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار صاحب الفرن الذى انهار فى التحقيقات واعترف بأنه اختطف عاملا كان يعمل معه فى الفرن بسبب مماطلته فى إعادة 3 آلاف جنيه اقترضها منه ولم يسددها.

وأضاف المتهم بأن المجنى عليه كان يتهرب منه لعدم إعادة المبلغ فقرر خطفه لإجباره على إعطائه المبلغ الذى اقترضه منه حيث قيده بالحبال وظل معه 3 أيام.

وأشار المتهم فى التحقيقات أنه خاف من القبض عليه بسبب خطفه للمجنى عليه وبحث أسرته عنه، ما دفعه للتخلص منه فقرر إشعال النار به، وقتله، فى محل الفرن حتى يبعد الشبهه عنه والتخلص من جثته.

وأمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليه بعدما أرشد عنها المتهم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.