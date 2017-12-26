video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فران يحتجز عاملا داخل محله ويشعل النار به والمعمل الجنائى يكشف الجريمة بالسلام

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:17 م
فران يحتجز عاملا داخل محله ويشعل النار به والمعمل الجنائى يكشف الجريمة بالسلام حريق محل - أرشيفية


كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

جريمة قتل بشعة وقعت بمدينة السلام، عندما اختطف صاحب فرن عاملا بسبب 3 آلاف جنيه اقترضها المجنى عليه من المتهم، ولم يردها، فأشعل النار به داخل محله وهو مقيد بالحبال.

كشفت تحقيقات أحمد عادل وكيل أول نيابة السلام أن الواقعة كانت فى البداية بلاغا بنشوب حريق داخل محل فرن بمنطقة النهضة بالسلام، وادعى صاحب المحل بأن السبب ماس كهربائى، إلا أن النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

وبعد مرور أسبوعين من الحادث فجر تقرير معمل الأدلة الجنائية عن مفاجأة بالعثور على أشلاء لجثة متفحمة داخل محل الفرن وأن الحريق به شبهة جنائية.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار صاحب الفرن الذى انهار فى التحقيقات واعترف بأنه اختطف عاملا كان يعمل معه فى الفرن بسبب مماطلته فى إعادة 3 آلاف جنيه اقترضها منه ولم يسددها.

وأضاف المتهم بأن المجنى عليه كان يتهرب منه لعدم إعادة المبلغ فقرر خطفه لإجباره على إعطائه المبلغ الذى اقترضه منه حيث قيده بالحبال وظل معه 3 أيام.

وأشار المتهم فى التحقيقات أنه خاف من القبض عليه بسبب خطفه للمجنى عليه وبحث أسرته عنه، ما دفعه للتخلص منه فقرر إشعال النار به، وقتله، فى محل الفرن حتى يبعد الشبهه عنه والتخلص من جثته.

وأمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليه بعدما أرشد عنها المتهم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس ضابط مرور 3 سنوات بتهمة قتل سائق توك توك فى مشادة كلامية بالمطرية

المتحدث العسكرى: الجيش الثانى قتل 4 تكفيريين ودمر مخزنا للمقذوفات

اخبار الحوادث

جريمة قتل

حريق محل

خطف عامل

خلافات مالية

السلام



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة