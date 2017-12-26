فايننشال تايمز: جيش فيتنام يكشف عن وحدة حرب إلكترونية مكونة من 10 آلاف شخص

فايننشال تايمز: جيش فيتنام يكشف عن وحدة حرب إلكترونية مكونة من 10 آلاف شخصالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:38 م
شرطة فيتنام
كتبت رباب فتحى
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كشفت فيتنام عن تجنيد أكثر من 10 ألاف شخص لوحدة حرب الكترونية جديدة بهدف محاربة وجهات النظر "الخاطئة" التى تنتشر على الانترنت.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن نجوين ترونج نجيا، وهو ضابط برتبة جنرال كبير في الجيش الشعبي الفيتنامى، كشف عن وجود "47 قوة" في كلمة ألقاها يوم عيد الميلاد في مدينة هو تشي منه.
وقال إن ما يقرب من 63 % من سكان فيتنام البالغ عددهم 96 مليونا يتصفحون الانترنت، وهو تطور "له جانبان. والجانب السلبي يتمثل فى أن العدو من الممكن أن يستفيد من الإنترنت لخلق الفوضى ".
وأوضحت الصحيفة أن الجنرال نجوين، نائب رئيس الدائرة السياسية في الجيش الفيتنامي، قال هذه التصريحات في مؤتمر حول "أنشطة الدعاية" بحضور مسؤولي الحزب الشيوعي.
وقال "إن اللجنة العسكرية المركزية مهتمة جدا ببناء قوة دائمة لمواجهة وجهات النظر الخاطئة"، مشيرا إلى فرع الحزب فى الجيش. وأضاف أن الجيش سيعمل مع الأمن الداخلى والقوى الأخرى فى فيتنام لبناء قوة حرب إلكترونية متخصصة.
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