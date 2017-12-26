عودة حركة الصيد فى كفر الشيخ لطبيعتها بعد تحسن الأحوال الجوية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن حركة الصيد والملاحة بالمحافظة عادت إلى طبيعتها، اليوم الثلاثاء، بعد تحسن الأحوال الجوية، ومارس الصيادون الأنشطة المعتادة بعد أن تعطلوا على مدار الثلاثة أيام الماضية، لسوء حالة الطقس وموجة الامطار التى شهدتها شمال المحافظة، وامتنع الصيادون عن النزول بمراكبهم خوفاً على سلامتهم الشخصية وتعرضهم للغرق .

وأكد نصر، فى بيان اليوم، أن حركة الصيد بالبرلس عادت إلى طبيعتها بعد تحسن الأحوال الجوية، مؤكدًا أنه يتابع أعمال مواجهة مخلفات سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز، والمدن منعقدة بشكل دائم حتى الانتهاء من موسم الشتاء .

فيما أكد مدير عام ميناء البرلس العميد يسرى الدسوقى، أن حركة الصيد تتم بشكل منتظم، وغادرت مراكب الصيد من الميناء للذهاب إلى البحر المتوسط فى رحلات الصيد.