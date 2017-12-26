عودة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد حادث تصادم فى قليوب

عودة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد حادث تصادم فى قليوبالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:07 ص
اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
عادت الحركة المرورية، منذ قليل، لطبيعتها، على الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية فى اتجاه القاهرة، بعد توقفها قرابة ساعة إثر تصادم سيارة نقل محملة بالبازلت أسفل كوبرى قليوب.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مديرأمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث أسفل كوبرى قليوب، وتبين تصادم سيارة نقل كبيرة محملة بالبازلت على الطريق، فانتقل رجال المرور وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث.
إضافة تعليق
5 ملفات حائرة فى الرياضة المصرية.. معسكر الفراعنة قبل المونديال ما بين "روسيا و سويسرا والنمسا".. احتراف متعب "مرهون".. ومصير نيبوشا فى الزمالك "مشروط".. وأزمة رئيس الزمالك مرتضى منصور مع نائبه هانى العتال
وزير الصحة يوافق على إنشاء صندوق يتحمل مصاريف زراعة الأعضاء لغير القادرين.. ويكلف بتحديد أسباب وفاة جذع المخ للبدء فى قبول التبرع من المتوفين حديثا.. أحمد عماد: التبرع قبلة الحياة للمهددين بالموت لتلف الأعضاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة