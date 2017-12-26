video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عودة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد حادث تصادم فى قليوب

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:07 ص
عودة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد حادث تصادم فى قليوب اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية


القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

عادت الحركة المرورية، منذ قليل، لطبيعتها، على الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية فى اتجاه القاهرة، بعد توقفها قرابة ساعة إثر تصادم سيارة نقل محملة بالبازلت أسفل كوبرى قليوب.
 
 
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مديرأمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث أسفل كوبرى قليوب، وتبين تصادم سيارة نقل كبيرة محملة بالبازلت على الطريق، فانتقل رجال المرور وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس موظف وسائق 4 أيام لضبطهما بكمية من الحشيش والأقراص المخدرة بقليوب

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار عاجلة



لا تفوتك
الإسكان: تسليم الدفعة الثانية من وحدات "دار مصر" بحدائق أكتوبر 15 يناير

الإسكان: تسليم الدفعة الثانية من وحدات "دار مصر" بحدائق أكتوبر 15 يناير

التعليم: تطبيق منظومة المناهج الجديدة على طلاب المدارس اليابانية العام المقبل

التعليم: تطبيق منظومة المناهج الجديدة على طلاب المدارس اليابانية العام المقبل

5 ملفات حائرة فى الرياضة المصرية.. معسكر الفراعنة قبل المونديال ما بين "روسيا و سويسرا والنمسا".. احتراف متعب "مرهون".. ومصير نيبوشا فى الزمالك "مشروط".. وأزمة رئيس الزمالك مرتضى منصور مع نائبه هانى العتال

5 ملفات حائرة فى الرياضة المصرية.. معسكر الفراعنة قبل المونديال ما بين "روسيا و سويسرا والنمسا".. احتراف متعب "مرهون".. ومصير نيبوشا فى الزمالك "مشروط".. وأزمة رئيس الزمالك مرتضى منصور مع نائبه هانى العتال

وزير الصحة يوافق على إنشاء صندوق يتحمل مصاريف زراعة الأعضاء لغير القادرين.. ويكلف بتحديد أسباب وفاة جذع المخ للبدء فى قبول التبرع من المتوفين حديثا.. أحمد عماد: التبرع قبلة الحياة للمهددين بالموت لتلف الأعضاء

وزير الصحة يوافق على إنشاء صندوق يتحمل مصاريف زراعة الأعضاء لغير القادرين.. ويكلف بتحديد أسباب وفاة جذع المخ للبدء فى قبول التبرع من المتوفين حديثا.. أحمد عماد: التبرع قبلة الحياة للمهددين بالموت لتلف الأعضاء

جهاز المنتخب ينصح إكرامى بالرحيل عن الأهلى فى يناير

جهاز المنتخب ينصح إكرامى بالرحيل عن الأهلى فى يناير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن برنامج العناية بالبشرة.. من نصائح أمينة شلباية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن برنامج العناية بالبشرة.. من نصائح أمينة شلباية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة