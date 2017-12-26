عودة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد حادث تصادم فى قليوب





القليوبية - نيفين طه

عادت الحركة المرورية، منذ قليل، لطبيعتها، على الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية فى اتجاه القاهرة، بعد توقفها قرابة ساعة إثر تصادم سيارة نقل محملة بالبازلت أسفل كوبرى قليوب.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مديرأمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث أسفل كوبرى قليوب، وتبين تصادم سيارة نقل كبيرة محملة بالبازلت على الطريق، فانتقل رجال المرور وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث.