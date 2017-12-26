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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:23 م
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طائرة بدون طيار تقتل مسلحين على حدود باكستان وأفغانستان

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:24 م
طائرة بدون طيار تقتل مسلحين على حدود باكستان وأفغانستان طائرة بدون طيار


باراتشينار (رويترز)
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قال مسئول باكستانى إن هجوما يعتقد أنه بطائرة أمريكية دون طيار على الحدود الباكستانية الأفغانية أسفر عن مقتل قيادى مسلح وأحد معاونيه اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح بعد إن كان الهجوم نفذ على الجانب الأفغانى أم الباكستانى من الحدود.

ووقع عدد من الهجمات بطائرات أمريكية دون طيار لم يتم التحقق منها فى المنطقة الجبلية الحدودية التى تفصل منطقة كورام الباكستانية عن أفغانستان منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهام منصبه فى يناير.

واتخذ ترامب موقفا مشددا من باكستان التى يقول إنها توفر ملاذا آمنا للإرهابيين بما فى ذلك حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقانى التى تنفذ هجمات فى أفغانستان.

وقال مسئول باكستانى فى المنطقة طالبا عدم نشر اسمه إن هجوم اليوم استهدف مركبة قيادى متشدد اسمه جامع الدين.

وأفاد شاهد آخر برؤية الضربة قرب منطقة ماتا سنجار فى كورام عبر إقليم بكتيا الأفغانى. 


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