ضبط 15 سلاح 38 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

حملات أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة ومواد مخدرة بأنحاء المحافظة، ونجح رجال المباحث خلال الحملة في ضبط 15 سلاح ناري وأبيض، و38 قضية مخدرات، وتنفيذ 550 حكما قضائيا.
وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث عن ضبط 77 قضية تموينية متنوعة، بين ضبط كميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، والزيوت السابق استخدامها في مصانع الشيبسي، بالإضافة إلى تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة ونهر النيل، وإزالة 480 حالة تعدي وإشغال طريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
إضافة تعليق
موظفو شركات التكنولوجيا الأمريكية متورطون فى قضايا جنسية.. رسائل ترصد تواصل العاملين فى مايكروسوفت وأمازون مع أصحاب بيوت الدعارة عبر إيميل العمل.. والتحقيقات تثبت دفع آلاف الدولارات لممارسة الجنس من آسيويات
5 ملفات حائرة فى الرياضة المصرية.. معسكر الفراعنة قبل المونديال ما بين "روسيا و سويسرا والنمسا".. احتراف متعب "مرهون".. ومصير نيبوشا فى الزمالك "مشروط".. وأزمة رئيس الزمالك مرتضى منصور مع نائبه هانى العتال
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة