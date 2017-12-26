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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:17 م
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ضبط 15 سلاح 38 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:23 م
ضبط 15 سلاح 38 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة حملات أمنية-أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة ومواد مخدرة بأنحاء المحافظة، ونجح رجال المباحث خلال الحملة في ضبط 15 سلاح ناري وأبيض، و38 قضية مخدرات، وتنفيذ 550 حكما قضائيا.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث عن ضبط 77 قضية تموينية متنوعة، بين ضبط كميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، والزيوت السابق استخدامها في مصانع الشيبسي، بالإضافة إلى تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة ونهر النيل، وإزالة 480 حالة تعدي وإشغال طريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

 


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