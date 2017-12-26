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ضبط عامل استولى على 400 يورو من سائحة إستونية بالغردقة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:09 م
ضبط عامل استولى على 400 يورو من سائحة إستونية بالغردقة حبس - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث أول الغردقة من ضبط عامل نصب على سائحة إستونية الجنسية واستولى منها على 400 يورو، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15641جنح قسم أول الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة .

 

وتبلغ للرائد أسامة مهران رئيس مباحث أول الغردقة من سائحة إستونية الجنسية بتضررها من المدعو "أحمد.ط" عامل ومقيم بالهضبة الشمالية أول الغردقة لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ مالى وقدره 400 يورو.

 

وتمكن الرائد ايهاب هاشم معاون أول مباحث قسم أول الغردقة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بقيامه بصرف مبلغ 150 يورو وقدم باقى المبلغ وقدره 250 يورو، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15641جنح قسم أول الغردقة لسنه 2017 وأخطرت النيابة العامة .

 

 

 

 


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