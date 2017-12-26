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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:17 م
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ضبط عاطل تخصص فى خطف هواتف المواطنين باستخدام دراجة بخارية بمصر القديمة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:01 م
ضبط عاطل تخصص فى خطف هواتف المواطنين باستخدام دراجة بخارية بمصر القديمة المتهم


كتب محمد أبو ضيف
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نجح رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أثناء تفقد الأوضاع بشارع المرور، فى ضبط "صابر س م" 18 سنة، عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة 2 هاتف محمول بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت  النيابة التحقيق .

 

 


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