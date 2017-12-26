ضبط عاطل تخصص فى خطف هواتف المواطنين باستخدام دراجة بخارية بمصر القديمة





كتب محمد أبو ضيف

نجح رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أثناء تفقد الأوضاع بشارع المرور، فى ضبط "صابر س م" 18 سنة، عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة 2 هاتف محمول بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق .