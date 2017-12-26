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ضبط ساقطة تُمارس الرزيلة مقابل أجر مادى مع عامل بالغردقة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:34 م
ضبط ساقطة تُمارس الرزيلة مقابل أجر مادى مع عامل بالغردقة ساقطة - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر من ضبط ساقطة تُمارس الدعارة مع عامل مقابل أجر مالى 300 جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية مفادها قيام المدعوة "سماح . ع" عاطلة ومقيمه منيه النصر الدقهلية بممارسه أعمال الدعارة السرية مع الرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة بمقابل أجر وبدون تمييز .

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد عبدالله عباس رئيس قسم حماية الآداب والرائد شريف خليل وكيل القسم من ضبطها عند تواجدها بالشقة رقم 7 بالعقار رقم 343   الكائن بشارع المدارس - اول الغردقة لممارسه الدعارة السرية مع  المدعو " علاء . ك " عامل  شبين الكوم- المنوفية وذلك مقابل أجر مادى وقدره ثلاثة مائه جنيها مصريا.

 

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15503 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.

 

من جانب أخر قامت مباحث الآداب  بفحص  49 شقة مفروشة  وتم ضبط عدد 2 عدم الإخطار عن مفروش   كذلك  فحص 11 فندق شعبي  بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائي والسياسي فضلا عن الفحص الوقتي لأي إشتباهات .

 

 كما تم ضبط  3 قضية مزاولة مهنة حارس عقار وسمسار بدون ترخيص،  قضية عدم حمل شهادة صحية،  قضية مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص .


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