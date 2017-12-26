ضبط المتهمين في واقعة سرقة مدرسة بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف لغز سرقة نوافذ المدرسة الثانوية الزراعية بالمنزلة وتمكنت من ضبط الجناه فى أقل من 24 ساعه.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة، من "محمد أ. ك" 50 سنة، مدير المدرسة الثانوية الزراعية ببندر المنزلة ومقيم بندر الجمالية و"محمد إ. ك" 45 سنة، عامل خدمات بذات المدرسة ومقيم بندر المنزلة، باكتشافهما سرقة بعض النوافذ الألوميتال، من المبنى التعليمى الجديد والخاص بالفصول الدراسية والكائن داخل المدرسة، واتهما "محمد ن" 43 سنة، عامل خدمات النوبتجية الليلية بالإهمال مما تسبب عنه السرقة.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن المدرسة كائنة خارج الكتلة السكنية وأن المبنى التعليمى الجديد مكون من خمسة طوابق وعدم وجود النوافذ الخاصة بالطوابق الثلاثة الأولى، وسلامة باقى نوافذ المبنى بالطابقين الرابع والخامس وباستدعاء عامل الخدمات الليلية المذكور وبسؤاله قرر بشعوره بحالة إعياء قام على إثرها بترك محل عمله والتوجه إلى منزله وتم إخطار إدارة المنزلة التعليمية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

و بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث المركز ، برئاسة العميد محمد شرباش رئيس قسم المباحث الجنائية ، وإشراف العميد أحمد خيرى الشويخ مدير إدارة البحث الجنائى والعقيد سيد خشبه رئيس فرع الشمال بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية أسفرت جهودهم إلى أن مرتكبى الواقعة كل من ناجى ا أ 31 سنه عاطل ، ومقيم بندر المنزلة مسجل شقى خطر تحت رقم 4130 فئة ب " سرقات عامة " وسبق إتهامه فى " 13 " قضية ( سرقة ، سلاح نارى ، سلاح أبيض ، مخدرات ) آخرهم القضية رقم 15090لسنة 2016 جنح مركز المنزلة " سلاح أبيض " وأحمد م ك 22 سنه عاطل ، مدرج معلومات جنائية تحت رقم 71575/13/3 وشقيق الثانى عمرو 19 سنه عاطل والسابق إتهامها فى القضية رقم 2802 لسنة 2017 جنح مركز المطرية " تعدى جنسى " وعبده 42 سنه تاجر خردة ويقيمون قرية العصافرة بمركز المطرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثالث والرابع ، وبمواجهتهما اعترف الثالث بارتكاب واقعة السرقة بالإشتراك مع الأول والثانى، والتصرف فيها بالبيع للرابع مقابل مبلغ " 2500 جنيه، والذى قرر بعلمه بأنها من متحصلات جريمة سرقة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات وهى عباره عن 43 نافذه المونتال وتم التحفظ عليها على ذمة تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23625 لسنة 2017 جنح مركز شرطة المنزلة وجارى العرض على النيابة العامة.