ضبط أغذية منتهية الصلاحية وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية





الغربية – عادل ضرة

نفذت إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العقيد محمد عتمان مدير الإدارة حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر وأغذية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "دعاء م م خ" 45 سنة صاحبه محل اسلحة وذخائر وبحوزتها 114صاروخ محدث للصوت والشرر فى المحضر رقم 142 جنح أمن دوله طوارئ قسم أول طنطا.

كما تم ضبط السياره رقم "2318 ع ج س" قياده "محمود ش إ و" 30 سنة سائق حال مرورها ببندر كفر الزيات وهى محمله بـ29 اسطوانة بوتوجاز منزلية مدعمة بدون مستندات تفيد مصدر حصوله عليها فى المحضر رقم 59553 جنح مركز كفر الزيات.

وضبط "أيمن ص إ ع ال" 33 سنة صاحب معمل مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى وبحوزته 1.100 طن مخللات متنوعة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى فى المحضر رقم 29591 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط "محمود إ ر ن" 28 سنة صاحب مصنع لتصنيع المنظفات بدون ترخيص بقرية السملاوية مركز زفتي وبحوزته 600 كيلو جرام كلور بدون بيانات وغير مطابق للمواصفات القياسية فى المحضر رقم 29584 جنح مركز زفتى.

وضبط "السيد إ ال ع ال" 29 سنة صاحب سوبر ماركت وبحوزته 9 كيلوجرام لحوم مفرومة بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها و13كيلو دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المحضر رقم 411 جنح أمن دوله طوارئ قسم ثان طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط "عوض أ ع ال ز" 45 سنة صاحب محل لبيع اللحوم وبحوزته 21 كيلوجرام لحوم لماشيه مذبوحه خارج المجازر العمومية فى المحضر رقم 410 جنح أمن دوله طوارئ قسم ثان طنطا.

وتم ضبط "محمد ج م أ" 32 سنة صاحب محل لبيع الحلويات وبحوزته 78 كيلوجرام حلوى بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى فى المحضر رقم 23967 جنح مركز بسيون. وضبط "نادر م خ" 37 سنة صاحب محل بقاله بدون ترخيص وبحوزته 135 عبوه أغذيه أطفال منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 23968 جنح مركز بسيون، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.