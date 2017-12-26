صور.. وفد بيت العائلة العالمى يزور "اليوم السابع" للمشاركة فى ندوة دعم الاقتصاد





كتب عبد الحليم سالم تصوير ماهر اسكندر

زار وفد بيت العائلة العالمى "اليوم السابع" للمشاركة فى ندوة حول "دور المصريين فى الخارج فى دعم الاقتصاد المصرى والموقف السياسى للدولة".

وشارك فى الندوة علاء ثابت رئيس بيت العائلة فى ألمانيا وبهجت العبيدى عضو المجلس الرئاسى لبيت العائلة فى النمسا، وعبير محمود عضو المجلس الرئاسى بهولندا، ورئيس المركز الثقافى المصرى كليوباترا.

وتفقد الوفد صالة تحرير "اليوم السابع" والمواقع التابعة، والتقى عددًا من قيادات الجريدة على هامش الزيارة.

وشدد الوفد خلال زيارته أهمية أن يلعب الإعلام المصرى دورًا أكبر فى الخارج، والتصدى للشائعات التى تحاول النيل من الدولة المصرية خاصة من جماعة الإخوان وبعض المنتمين لها، لافتين إلى أهمية أن تلعب السفارات المصرية ووزارة الهجرة دورًا محوريًا لتقريب الجاليات فى الخارج من بعضها البعض.







































