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صور.. نساء لبنان تنتفض تضامنا مع عهد التميمى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:11 م
صور.. نساء لبنان تنتفض تضامنا مع عهد التميمى تظاهر لبنانيون


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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بعد تداول صورها وموقفها الشجاع عبر وسائل الإعلام العالمية، ابتهاجا بتصديها لتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلى وتدنيسه الأراضى المقدسة فى فلسطين، تظاهر العديد من نساء لبنان اليوم الثلاثاء، تضامنا مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، فى العاصمة بيروت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قررت تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمى 10 أيام أمس لاستكمال التحقيق معها، وذلك بعد رفضها الأحد، الإفراج عن الفتاة بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

واعتقل جيش الاحتلال، الفتاة الثانية التى ظهرت فى شريط الفيديو، وهى قريبة الفتاة، وتدعى نور ناجى التميمى (21 عاما)، واعتقلت ناريمان والدة عهد التميمى والتى كانت موجودة خلال الحادثة.

تظاهرات اللبنانيون فى بيروت
تظاهرات اللبنانيون فى بيروت

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

لافتات تحمل صورة عهد التميمى
لافتات تحمل صورة عهد التميمى

 

جانب من التظاهرات فى بيروت
جانب من التظاهرات فى بيروت

 

لبنانيون يرفعون صور عهد التميمى
لبنانيون يرفعون صور عهد التميمى

 

مواطنة لبنانية ترفع صورة عهد التميمى
مواطنة لبنانية ترفع صورة عهد التميمى

 

طفلة لبنانية ترفع صورة عهد التميمى
طفلة لبنانية ترفع صورة عهد التميمى

 

صور عهد التميمى تزين تظاهرات اللبنانيون
صور عهد التميمى تزين تظاهرات اللبنانيون

 

جانب من التظاهرات اللبنانية
جانب من التظاهرات اللبنانية

 


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