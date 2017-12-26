صور.. مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من توابع الزلزال





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

افترش عشرات المواطنين فى المكسيك، اليوم الثلاثاء الخيام فى الشوارع، خوفا من الهزات الإرتدادية لزلزال ذرب مكسيكو سيتى بقوة 5درجات.

وأطلقت صافرات الإنذار للزلازل،وهلع المواطنين من المنازل إلى الشوارع بعد سماع صوت صافرات الإنذار.

وافترش المواطنون الشوارع، خوفا على حياتهم،ولم تسجل السلطات أى ضحايا أو مصابين حتى الأن.

وبعد أن هز زلزالان قويان المكسيك فى سبتمبر، فحصدا أرواح ما يزيد على 460 شخصا ضاعف تطبيق إلكترونى للإنذار المبكر من الزلازل يدعى (سكاى أليرت) عدد مستخدميه إلى 5.8 مليون مستخدم ليصبح بذلك أحد أكثر التطبيقات الناجحة فى البلاد.



جانب من المخيمات



خروج المواطنون من المبانى



سائحون يخرجون من الفنادق



شجرة الكريسماس تتوسط الخيام



طلاب المدارس



مخيمات



مكيسكيون يشعلون الشموع للصلاة خوفا من الزلزال



مواطنو المكسيك يشعلون الشموع للصلاة



مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من الزلازل



مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع



مواطنون يهرعون إلى الشوارع



مواطنين يشعلون الشموع للصلاة



هلع بين السياح