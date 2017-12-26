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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:03 ص
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صور.. مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من توابع الزلزال

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 05:03 ص
صور.. مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من توابع الزلزال مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من الزلازل


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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افترش عشرات المواطنين فى المكسيك، اليوم الثلاثاء الخيام فى الشوارع، خوفا من الهزات الإرتدادية لزلزال ذرب مكسيكو سيتى بقوة 5درجات.

وأطلقت صافرات الإنذار للزلازل،وهلع المواطنين من المنازل إلى الشوارع بعد سماع صوت صافرات الإنذار.

وافترش المواطنون الشوارع، خوفا على حياتهم،ولم تسجل السلطات أى ضحايا أو مصابين حتى الأن.

وبعد أن هز زلزالان قويان المكسيك فى سبتمبر، فحصدا أرواح ما يزيد على 460 شخصا ضاعف تطبيق إلكترونى للإنذار المبكر من الزلازل يدعى (سكاى أليرت) عدد مستخدميه إلى 5.8 مليون مستخدم ليصبح بذلك أحد أكثر التطبيقات الناجحة فى البلاد.

جانب من المخيمات
جانب من المخيمات

 

خروج المواطنون من المبانى
خروج المواطنون من المبانى

 

سائحون يخرجون من الفنادق
سائحون يخرجون من الفنادق

 

شجرة الكريسماس تتوسط الخيام
شجرة الكريسماس تتوسط الخيام

 

طلاب المدارس
طلاب المدارس

 

مخيمات
مخيمات

 

مكيسكيون يشعلون الشموع للصلاة خوفا من الزلزال
مكيسكيون يشعلون الشموع للصلاة خوفا من الزلزال

 

مواطنو المكسيك يشعلون الشموع للصلاة
مواطنو المكسيك يشعلون الشموع للصلاة

 

مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من الزلازل
مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من الزلازل

 

مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع
مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع

 

مواطنون يهرعون إلى الشوارع
مواطنون يهرعون إلى الشوارع

 

مواطنين يشعلون الشموع للصلاة
مواطنين يشعلون الشموع للصلاة

 

هلع بين السياح
هلع بين السياح

 

هلع فى المكسيك بعد سماع دوى صافرات إنذار الزلازل
هلع فى المكسيك بعد سماع دوى صافرات إنذار الزلازل

 


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