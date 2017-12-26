صور.. مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من توابع الزلزال

صور.. مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من توابع الزلزالالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 05:03 ص
مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من الزلازل
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق
افترش عشرات المواطنين فى المكسيك، اليوم الثلاثاء الخيام فى الشوارع، خوفا من الهزات الإرتدادية لزلزال ذرب مكسيكو سيتى بقوة 5درجات.
وأطلقت صافرات الإنذار للزلازل،وهلع المواطنين من المنازل إلى الشوارع بعد سماع صوت صافرات الإنذار.
وافترش المواطنون الشوارع، خوفا على حياتهم،ولم تسجل السلطات أى ضحايا أو مصابين حتى الأن.
وبعد أن هز زلزالان قويان المكسيك فى سبتمبر، فحصدا أرواح ما يزيد على 460 شخصا ضاعف تطبيق إلكترونى للإنذار المبكر من الزلازل يدعى (سكاى أليرت) عدد مستخدميه إلى 5.8 مليون مستخدم ليصبح بذلك أحد أكثر التطبيقات الناجحة فى البلاد.
جانب من المخيمات
خروج المواطنون من المبانى
سائحون يخرجون من الفنادق
شجرة الكريسماس تتوسط الخيام
طلاب المدارس
مخيمات
مكيسكيون يشعلون الشموع للصلاة خوفا من الزلزال
مواطنو المكسيك يشعلون الشموع للصلاة
مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع خوفا من الزلازل
مواطنو المكسيك يفترشون الخيام فى الشوارع
مواطنون يهرعون إلى الشوارع
مواطنين يشعلون الشموع للصلاة
هلع بين السياح
هلع فى المكسيك بعد سماع دوى صافرات إنذار الزلازل
إضافة تعليق
مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا
7 نصائح للإفلات من "نداهة" الفيديوهات المتعلقة على يوتيوب..خصص ساعة واحدة للموقع..أهرب من عذر:"ده وبس".. أفصل الإنترنت وأعده عند الحاجة..واحذر ممن يستغلونك لتحقيق أرباح..وتذكر: 120 مليار فيديو ينتظر التهام وقتك
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة