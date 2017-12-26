صور.. مواطنون يسبحون بزى سانتا كلوز فى البحر احتفالا بالكريسماس بألمانيا





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

قام عدد من المواطنين فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء بالسباحة فى البحر بزى سانتا كلوز، احتفالا بأعياد الميلاد المجيد.

وأوضحت الصور أن معظم المواطنين تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عاما، فى مشهد مختلف يزين احتفالات الكريسماس فى ألمانيا.

يذكر أن، تلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، العديد من المكالمات الهاتفية، من أطفال أمريكيين احتفالات برأس السنة الجديدة "الكريسماس"، ورد ترامب، على اتصالات هاتفية من أطفال أمريكيين حول ما يتمنون الحصول عليه من "سانتا كلوز" فى منتجع مار آلاجو بولاية فلوريدا، حيث يقضى عطلته الشتوية قبل أن يعود لممارسة مهام عمله من واشنطن فى الأول من العام المقبل.



احتفالات الكريسماس فى ألمانيا



السباحة فى البحر بزى سانتا كلوز



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفالات



جانب من الاحتفالات



مواطنون فى ألمانيا يحتفلون بالكريسماس فى البحر



مواطنون يحتفلون بالكريسماس فى ألمانيا