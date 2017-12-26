صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد كوبرى الشهيد أحمد منسى العائم بقناة السويس.





الإسماعيلية- جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية مساء اليوم لمتابعة وتفقد سير حركة العبور فيما بين ضفتي قناة السويس من خلال كوبرى الشهيد أحمد منسى الجديد على قناة السويس لاطمئنان على انتظام حركة العبور.

ويقع الكوبري بالمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، وتتمثل أهميته فى إحداث تكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التى يتم تنفيذها أسفل قناة السويس، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين أثناء الانتقال بين شرق القناة وغربها، وتوفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة، وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة، علاوة على ربط محافظات سيناء بباقى محافظات مصر، لدعم مشروعات التنمية الجارى تنفيذها بمنطقة القناة.



المحافظ أثناء الجولة



كوبرى الشهيد منسى



الكوبري أثناء مرور السيارات علية



صورة جماعية للمحافظ والعاملين بالكوبرى